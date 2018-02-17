Британские врачи реконструировали больному грудь с помощью 3D-принтера
17 февраля 2018 - 15:39 AMT
PanARMENIAN.Net - Во время операции по удалению раковой опухоли британские врачи реконструировали больному грудь с помощью 3D-принтера. 71-летнему Питеру Мэггзу удалили три ребра и половину грудинной кости, поместив вместо них протез.
Раковая опухоль разрослась величиной с теннисный мяч и ее удаление повлекло за собой обширные повреждения грудной клетки. Операция длилась восемь часов. Ее провели в госпитале Моррисон в Суонси - втором по величине городе Уэльса, пишет BBC.
Обычно в таких случаях хирурги отливают протез из специального медицинского цемента. Но благодаря технологии 3D-печати врачи смогли изготовить для больного индивидуальный имплантат из титанового сплава. Считается, что это один из первых случаев печати подобных протезов в Британии.
«Нужно было вырезать сильно разросшуюся опухоль, а вместе с ней удалить часть грудной кости и и три ребра», - рассказал хирург-кардиолог Айра Голдсмит.
Протез из цемента пришлось бы делать прямо во время операции, одно это могло занять часа полтора. Но у пациента были и другие проблемы, в том числе с сердцем. Поэтому операцию необходимо было закончить как можно быстрее.
Титановый имплантат изготовили заранее - по модели, которую подготовил доктор Голдсмит.
Photo: ABMU HEALTH BOARD
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