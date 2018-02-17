Абрамович инвестировал в Telegram: Он мог вложить до $300 млн

PanARMENIAN.Net - Российский бизнесмен Роман Абрамович инвестировал в мессенджер Павла Дурова Telegram.

Как сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на три источника, Абрамович поучаствовал в инвестициях на развитие блокчейн-платформы Telegram Open Network. По словам одного из источников издания, он мог вложить 300 миллионов долларов.

Telegram проводил не ICO в привычном смысле, уточняет человек, знающий процедуру привлечения средств инвесторов для TON Telegram. Скорее, это закрытое размещение ценных бумаг в обычной валюте — долларах и евро. Инвесторы покупают права на внутреннюю криптовалюту проекта, так называемые Grams, но по другому соглашению: пока не будет запущен TON, это просто ценные бумаги, которые подразумевают участие в будущем распределении токенов.

Павел Дуров отчитался перед Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) о привлечении 850 миллионов долларов от 81 инвестора. Помимо Абрамовича ценные бумаги компании приобрели один из основателей платежной системы Qiwi Сергей Солонин и один из основателей «Вимм-билль-данна» Давид Якобашвили.

По неподтвержденным данным, мессенджер Telegram планирует создать платежную блокчейн-платформу TON с криптовалютой Gram. Для создания платформы компания планирует привлечь два миллиарда долларов инвестиций на первичном размещении токенов (ICO). Подробнее о том, что известно о планах Павла Дурова, читайте здесь.

Роман Абрамович занимал 12 место в рейтинге богатейших бизнесменов России, составленном Forbes в 2017 году. Журнал оценивал его состояние в 9,1 миллиарда долларов.