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В китайской тюрьме для осужденных чиновников не осталось мест

В китайской тюрьме для осужденных чиновников не осталось мест
17 февраля 2018 - 16:23 AMT

PanARMENIAN.Net - С приходом к власти Си Цзиньпина в 2012 году в Китае началась масштабная антикоррупционная кампания. С тех пор в стране за коррупцию наказали больше миллиона государственных служащих.

Самые высокопоставленные из них отбывают срок в тюрьме Кинченг на окраине Пекина, в которой уже не осталось мест, пишет Meduza.

Кинченг называют «клеткой для тигров», поскольку там содержатся чиновники уровня заместителя министра и выше. Некоторым из VIP-заключенных Кинченга старше 60 лет обычно разрешали встречать китайский Новый год с близкими родственниками, но в 2018 году празднование отменили: в тюрьме так много заключенных, что для организации встреч с семьями не хватает камер. Более того, за две недели до начала китайского Нового года охрана тюрьмы запретила заключенным все свидания.

Китайское правительство с советской помощью построило тюрьму Кинченг в 1958 году, с самого начала она считалась местом заключения политических преступников. До конца 1960-х там сидели в основном лидеры китайской националистической партии Гоминьдан, проигравшие коммунистам в многолетней гражданской войне, закончившейся в 1949 году.

Сейчас в Кинченге содержатся многие в прошлом могущественные чиновники — и бывший министр общественной безопасности Чжоу Юнкан, экс-глава китайского мегаполиса Чунцин Бо Силай, бывший начальник канцелярии ЦК Компартии Лин Цзихуа. Все они приговорены к пожизненному заключению за взятки.

Ссылки по теме:
Meduza: В китайской тюрьме для осужденных чиновников отменили свидания. Их негде устраивать — тюрьма переполнена
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