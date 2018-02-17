Российское СМИ об отдыхе в Армении: Большой Каскад, горячие источники и блюдо для свадьбы
17 февраля 2018 - 17:09 AMT
PanARMENIAN.Net - Елена Гнатик из издания Newsler.ru рассказала о своем путешествии по Армении, описав чудо архитектуры и градостроительства, местную кухню и другие интересные подробности о стране.
Так, пробыв в Ереване целый день, журналистка успела пройтись по парку Победы, где совершила прогулку на автобусе, увидела аллею Героев, мемориалы, военную технику, вечный огонь и монумент «Мать — Армения», который воздвигли в честь победы Советского Союза в Великой Отечественной войне в Ереване. После этого прошлась по Каскаду длиной 500 метров.
«Большой Каскад - это систематически упорядоченные и художественно оформленные лестницы, скульптуры, фонтаны, цветники на склонах Канакерских холмов, которые в целом представляют собой монументальное сооружение архитектуры, украшающее город. Его возвели для того, чтобы соединить нижний город с верхним, находящимся высоко в горах»,- рассказывает издание, отмечая, что на Каскаде везде стоят лавочки, установлены светящиеся фигуры и необычные арт-объекты, которые привезли из разных уголков мира.
В статье говорится также об армянском национальном блюде - хаше: «Его нужно попробовать каждому, кто отправится путешествовать в Армению.Друзья из Армении рассказали, что хаш у них подают на второй день свадьбы, чтобы гости еще долго не смогли проголодаться. Это блюдо очень сытное. Его можно сравнить с холодцом, только хаш — горячее блюдо».
Автор статьи успела побывать также в селе Арзакан, находящимся на высоте 1800 метров над уровнем моря. Там находятся горячие источники.
«Это место славится великолепной природой и чистым воздухом. Там много разных бассейнов: и закрытых, и открытых. Мы попали в закрытый. Как только ступили в воду, так и обратно вылезать не захотелось: вода там очень теплая, даже, можно сказать, горячая. Температура - около 50 градусов. Расслабились и отдохнули мы просто великолепно: горячие источники помогают снять нервное напряжение, стресс, восстанавливают кровеносную систему. Еще для нас приготовили кофе и шашлычок. Эх, сказка...» - пишет издание.
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