Дзюдоист Юрий Исраелян завоевал бронзу в розыгрыше Кубка Европы
19 февраля 2018 - 13:27 AMT
PanARMENIAN.Net - Юношеская сборная Армении по дзюдо 17-18 февраля в Испании приняла участие в этапе розыгрыша Кубка Европы.
В весовой категории 50 кг Юрий Исраелян стал бронзовым призером. Исраелян одержал пять побед в соревновании, сообщает Федерация дзюдо Армении.
Другие представители Армении - Степа Дарбинян (55 кг) и Мамикон Аветисян (81 кг) - проиграли в первых схватках и выбыли из дальнейшей борьбы.
Юношеская сборная выступила под руководством старшего тренера Оганеса Давтяна.
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