Фильм о Довлатове занял 2-е место в рейтинге кинокритиков на Берлинале
19 февраля 2018 - 13:56 AMT
PanARMENIAN.Net - Фильм «Довлатов» Алексея Германа-младшего о жизни писателя Сергея Довлатова занял второе место в рейтинге конкурсных картин Берлинале по мнению кинокритиков.
Фильм режиссера Германа-младшего «Довлатов» в 2018 году участвует в основном конкурсе Берлинского кинофестиваля и поборется за «Золотого медведя» наравне с картинами Гаса Ван Сента, Бенуа Жако и Уэса Андерсона.
Лента рассказывает о нескольких днях из жизни советского писателя Сергея Довлатова и его друзей — художников, поэтов и музыкантов, которых не признавала советская власть. Мировая премьера фильма прошла на Берлинале 17 февраля.
Фильм получил рейтинг в 2,7 балла. Его опережает только анимационная картина «Остров собак» Уэса Андерсона. Ее оценка составляет 3,2 балла, пишет РИА Новости.
Третье место занимает фильм «Наследницы» парагвайца Марсело Мартинесси с 2,6 балла. На четвертом оказался «Транзит» немца Кристиана Петцольда, а на пятом — вестерн Нейтана и Дэвида Зеллнеров «Девица» с Робертом Паттинсоном и Мией Васиковска.
Замыкает рейтинг среди уже представленных в конкурсной программе картин эротический триллер «Ева» Бенуа Жако с Изабель Юппер и Гаспаром Ульелем, который получил всего 1,2 балла, хотя вызывал большие надежды как у критиков, так и у зрителей. Все билеты на него были распроданы в первые дни фестиваля.
Кинофестиваль завершится 25 февраля.
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