Российский наемник рассказал о 50 погибших гражданах РФ и Украины в Сирии
19 февраля 2018 - 13:35 AMT
PanARMENIAN.Net - Российский наемник из частной военной компании «Вагнер» рассказал о том, что в результате удара международной коалиции в сирийской провинции Дейр-эз-Зор 7 февраля погибли 50 человек — граждане России и Украины. Об этом сообщают «Ведомости».
По словам собеседника издания, сразу же после удара было известно о 23 погибших, а спустя несколько дней — о 50. Ранения получили 70 человек, сообщил он.
«Вероятно, это число росло в связи с тем, что для опознания тел требовалось время, возможно, скончалась часть раненых. Кроме того, из официальных ресурсов сирийского отряда ISIS Hunter, действовавшего совместно с россиянами и местным племенным ополчением, известно о похоронах как минимум 10 бойцов этого отряда»,- пишет издание.
Как отмечает издание, нельзя исключать, что общее число погибших, включая сирийских бойцов, может достигать 100 человек. Именно такие данные о потерях после удара называл представитель Пентагона.
Количество погибших российских частных военных контрактников от американского удара в Сирии 7 февраля всю неделю было предметом многочисленных публикаций в СМИ и социальных сетях и вопросов журналистов российским официальным лицам. 15 февраля представительница Министерства иностранных дел Мария Захарова впервые, пусть и предположительно, признала сам факт гибели граждан России, не военнослужащих, от этого удара и назвала первую оценку их числа – пять человек.
В СМИ и социальных сетях оценка числа погибших колебалась от 11 у «Коммерсанта» до 644 у бывшего командира донбасского ополчения Игоря Стрелкова. Агентство Bloomberg сообщило о 200 погибших – со ссылкой на двух россиян, знакомых с ситуацией, а Reuters – со ссылкой на коллегу опрошенного агентством военного врача – о 100 погибших и 200 раненых.
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