Представитель Нидерландов вызван в МИД Турции из-за резолюций по Геноциду армян
19 февраля 2018 - 16:54 AMT
PanARMENIAN.Net - МИД Турции выразил свое недовольство в связи с намеченным в Палате представителей парламента Нидерландов обсуждении 2 резолюций по Геноциду армян. Временный поверенный в делах Нидерландов Эрик Вестстрате был вызван в МИД Турции.
Нижняя палата парламента Нидерландов ввела в обращение 2 резолюции о Геноциде армян. Одна из них относутся к признанию Геноцида армян, а другая - обязательному визиту в Армению Госсекретаря Нидерландов в апреле с целью воздания дани уважения памяти жертв Геноцида армян.
В ходе встречи официальный представитель МИД Турции Хами Аксой, заявил, что резолюции подготовлены рядом проармянских политиков, которые находятся под влиянием армянского лобби, пишет Sputnik.
Он отметил, что позиция Анкары в связи с событиями 1915 года основана «на исторических фактах и правовых нормах».Представитель МИД Турции призвал нидерландских политиков пересмотреть позицию в отношении Анкары и «прекратить попытки политизации исторических тем».
Оба проекта были представлены депутатом от «Христианского союза» Джоэлом Вордевиндом. Большинство депутатов нижней палаты парламента проголосовали за признание Геноцида армян.
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