МИД НКР: Ожидания Карабаха связаны с расширением мониторинговых возможностей ОБСЕ
19 февраля 2018 - 16:35 AMT
PanARMENIAN.Net - Ожидания Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики), главным образом, связаны с реализацией предложения по увеличению штата и повышению мониторинговых возможностей офиса личного представителя лействующего председателя ОБСЕ. Об этом заявил 19 февраля в ходе итоговой годовой пресс-конференции министр иностранных дел Республики Арцах Масис Маилян.
«Апрельская война 2016 года наглядно продемонстрировала, что на данном этапе первоочередной задачей в процессе урегулирования азербайджано-карабахского конфликта является укрепление режима прекращения огня и обеспечение необратимости мирного процесса. В этой связи наши ожидания в 2018 году, главным образом, связаны с реализацией предложения по увеличению штата и повышению мониторинговых возможностей офиса личного представителя действующего председателя ОБСЕ. Следующим шагом, на наш взгляд, должно стать более предметное, нацеленное на результат, обсуждение механизма расследования нарушений режима прекращения огня»,- заявил Маилян, говоря об ожиданиях от переговорного процесса в 2018 году.
По его словам, стабильность и безопасность на линии соприкосновения будут иметь мультипликативный эффект на весь процесс урегулирования.
«В частности, они позволят избежать человеческих жертв, и таким образом будет устранен основной источник поддержания напряженных отношений между обществами конфликтующих сторон. Это, в свою очередь, создаст благоприятную обстановку для реализации мер по восстановлению доверия между сторонами. В совокупности эти шаги обеспечат более конструктивную ситуацию для продвижения переговорного процесса»,- считает Маилян.
«Конечно, ожидать подобной динамики в переговорном процессе в 2018 году было бы чрезмерно оптимистично. В то же время считаем вполне реальным реализацию договоренности о расширении офиса личного представителя действующего председателя ОБСЕ и повышении его мониторинговых возможностей, конечно, при наличии политической воли у азербайджанской стороны»,- добавил он.
По словам Маиляна, в НКР убеждены, что налаживание прямого и открытого диалога между Арцахом и другими странами будет способствовать укреплению стабильности и разрешению существующих в регионе проблем.
«Более того, международное сотрудничество, основанное на принципе вовлечения, а не исключения, придаст новый импульс урегулированию азербайджано-карабахского конфликта. Арцах является важным фактором в региональной архитектуре, который своей ответственной политикой стремится к установлению окончательного и прочного мира на Южном Кавказе»,- заключил глава МИД НКР.
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