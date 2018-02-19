Зависимость Азербайджана от импорта пищевых продуктов выросла
19 февраля 2018 - 16:59 AMT
PanARMENIAN.Net - B январе 2018 года Азербайджан закупил за рубежом продовольственных товаров на общую сумму $99,2 млн, что на $22,7 млн или 29,6%, больше, чем за тот же месяц 2017 года.
B январе импортировано мяса - свыше 3 тыс тонн (+1048 тонн), молока - 673 тонн (+423 тонн) и чая - 1069 тонн (+355 тонн). За месяц закуплено за рубежом 121,5 тыс тонн пшеницы, в 2 раза больше, чем в январе 2017 года, пишет Contact.az.
В целом, по сравнению с показателем января 2017 года, экспорт в Азербайджане увеличился на 29,1%, импорт - на 53%.
В структуре импорта на продовольственную продукцию пришлось 14,41%, табак и табачную продукцию - 1,12%, цемент - 0,13%, фармацевтическую продукцию - 1,9%, пластмассы и изделия из них - 3,31%, дрова и древесную продукцию - 2,74%, черные металлы и изделия из них - 9,68%, машины, механизмы, электрические аппараты, оборудование и запчасти к ним - 21,94%, транспортные средства и запчасти – 15,04%, мебель – 0,97%, прочее – 28,76%, пишет «Интерфакс-Азербайджан».
Основные операции при импорте Азербайджан проводил с Россией (18,28%), Турцией (12,93%), Китаем (9,48%), Беларусью (8,11%), Германией (7,31%).
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