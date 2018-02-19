Цены на iPhone X в РФ резко снизились

PanARMENIAN.Net - В России почти на четверть снизилась цена на флагманскую модель iPhone.

Если на старте продаж стоимость самой дешевой версии iPhone X c 64 гигабайтами памяти достигала 80 тысяч рублей, то сейчас ее можно приобрести за 62 тысячи.

Более дорогая модель гаджета с 256 гигабайтами памяти также подешевела. По информации «Яндекс.Маркета», ее можно купить примерно за 70 тысяч рублей, пишет РИА Новости.

Ранее Apple сообщила о рекордной выручке в первом квартале 2018 финансового года. В отчете корпорации говорится, что объем прибыли вырос на 13% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее — до 88,3 миллиарда долларов.