7 боксеров из Армении примут участие в турнире «Странджа» в Софии

PanARMENIAN.Net - С 19 по 25 февраля в Софии пройдет традиционный международный турнир по боксу «Странджа».

Как сообщили в Федерации бокса Армении, в Болгарию под руководством второго тренера национальной сборной Вагана Адилханяна отправились семь боксеров, сообщает пресс-служба НОКА.

На ринг в Софии выйдут Артур Оганесян (49 кг), Ваге Бадалян (52 кг), Жирайр Саркисян (56 кг), Грайр Шахвердян (60 кг), Гурген Мадоян (69 кг), Амбарцум Акопян (75 кг) и Гурген Оганесян (+91 кг).

По предварительным заявкам, в соревновании примут участие около 300 спортсменов из 34 стран.