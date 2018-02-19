7 боксеров из Армении примут участие в турнире «Странджа» в Софии
19 февраля 2018 - 15:58 AMT
PanARMENIAN.Net - С 19 по 25 февраля в Софии пройдет традиционный международный турнир по боксу «Странджа».
Как сообщили в Федерации бокса Армении, в Болгарию под руководством второго тренера национальной сборной Вагана Адилханяна отправились семь боксеров, сообщает пресс-служба НОКА.
На ринг в Софии выйдут Артур Оганесян (49 кг), Ваге Бадалян (52 кг), Жирайр Саркисян (56 кг), Грайр Шахвердян (60 кг), Гурген Мадоян (69 кг), Амбарцум Акопян (75 кг) и Гурген Оганесян (+91 кг).
По предварительным заявкам, в соревновании примут участие около 300 спортсменов из 34 стран.
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