Ученые нашли способ замедлить старение
19 февраля 2018 - 18:45 AMT
PanARMENIAN.Net - Предотвращение развития паталогического числа хромосом в клетках – анеуплодии – может помочь в борьбе со старением. К такому выводу пришла группа ученых из Португалии.
Ученые нарушили у подоопытных грызунов механизм, отвечающий за митоз — процесс непрямого деления клетки, в ходе которого хромосомы приобретают место между двумя новыми ядрами. Нарушения в работе митоза привели к прогерии — преждевременному старению, пишет РИА Новости.
Далее исследователи проанализировали маркеры старения у клеток фибробластов, выделенных у младенцев, людей среднего возраста и стариков. Выяснилось, что с возрастом в организме подавляется белок Forkhead box M1, который регулирует активность генов, контролирующих деление клеток.
Искусственное увеличение этого белка в клетках пожилых людей способствовало прекращению аномального роста хромосом и снижению маркеров старения. Как отмечают ученые, результаты их эксперимента должны помочь разработать терапевтические методы борьбы со старением, которые будут основываться на увеличении эффективности митоза через Forkhead box M.
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