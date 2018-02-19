История «армянина-путешественника во времени» оказалась в центре внимания международных СМИ

PanARMENIAN.Net - История одного из представителей армянской общины Лос-Анджелеса, утверждающего, что он «путешествовал во времени» и побывал в будущем, широко распространилась в международных СМИ.

Так, Эдвард утверждает, что побывал в 5000 году. По словам Эдварда, он отправился в будущее в 2004 году в рамках некоего секретного эксперимента, пишет Mirror.

В доказательство своих слов он продемонстрировал фото, сделанное им якобы в будущем — на снимке изображен Лос-Анджелес, который спустя три тысячи лет окажется под водой.

Как отметил Эдвард, в будущем все будет из дерева, мир окажется под водой в результате наводнения, вызванного глобальным потеплением, и люди будут жить под водой.