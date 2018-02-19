Армянин установил рекорд по заворачиванию шаурмы в России (видео)
19 февраля 2018 - 17:45 AMT
PanARMENIAN.Net - Армянин из Анапы Артем Гиносян установил рекорд по заворачиванию шаурмы на телешоу «Я могу» с Леонидом Якубовичем, которое идет по Первому каналу.
Гиносян рассказал, что работает поваром в ресторане быстрого питания.
«Когда я работал на кухне, было скучно и неинтересно, и тогда я начал импровизировать, потому что до этого я занимался различными единоборствами. У меня зародилась мысль на кухне не просто готовить, а готовить с элементами шоу. Я пришел на этот проект, чтобы удивить телезрителей мастерством своего кулинарного дела», - рассказал армянин.
Он показал различные трюки с ножами во время приготовления шаурмы, чем вызвал восторг зрителей. После чего Гиносян за 3 минуты завернул 11 порций, а 12-ю не успел завернуть, хоть и выложил все ингредиенты на лаваш.
Таким образом, Гиносян официально установил рекорд по России.
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