Армянин установил рекорд по заворачиванию шаурмы в России

PanARMENIAN.Net - Армянин из Анапы Артем Гиносян установил рекорд по заворачиванию шаурмы на телешоу «Я могу» с Леонидом Якубовичем, которое идет по Первому каналу.

Гиносян рассказал, что работает поваром в ресторане быстрого питания.

«Когда я работал на кухне, было скучно и неинтересно, и тогда я начал импровизировать, потому что до этого я занимался различными единоборствами. У меня зародилась мысль на кухне не просто готовить, а готовить с элементами шоу. Я пришел на этот проект, чтобы удивить телезрителей мастерством своего кулинарного дела», - рассказал армянин.

Он показал различные трюки с ножами во время приготовления шаурмы, чем вызвал восторг зрителей. После чего Гиносян за 3 минуты завернул 11 порций, а 12-ю не успел завернуть, хоть и выложил все ингредиенты на лаваш.

Таким образом, Гиносян официально установил рекорд по России.