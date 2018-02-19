// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Армянка погибла в результате теракта ИГ в дагестанском храме

Армянка погибла в результате теракта ИГ в дагестанском храме
19 февраля 2018 - 19:22 AMT

PanARMENIAN.Net - 18 февраля врезультате теракта возле храма Георгия Победоносца в дагестанском Кизляре погибла армянка.

Прихожан православного храма в дагестанском городе Кизляр расстрелял из охотничьего ружья 22-летний житель села Кидеро Цунтинского района Дагестана Халил Халилов. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (ИГ).

Расстрел был приурочен к христианскому празднику - Прощеному воскресенью, пишет РБК.

Четыре женщины погибли на месте, в их числе и армянка Надежда Терлиян. Еще одна женщина умерла в больнице, несколько человек получили ранения. Сам нападавший убит.

Ссылки по теме:
RBC.ru: Прихожан храма в Дагестане расстрелял член спящей ячейки ИГ
 Самое значимое
Парламент Нидерландов рассматривает вопрос признания Геноцида армянПарламент Нидерландов рассматривает вопрос признания Геноцида армян
Ожидается, что признание Геноцида армян приведет к ухудшению отношений между Нидерландами и Турцией
В календаре Франции появится день поминовения жертв Геноцида армянВ календаре Франции появится день поминовения жертв Геноцида армян
На традиционном ежегодном банкете Координационного совета армянских организаций Франции присутствовали депутат турецкого меджлиса Каро Пайлан, мэр Парижа Анн Идальго
Армянский рабочий сунул руку в расплавленный металл и не обжегсяАрмянский рабочий сунул руку в расплавленный металл и не обжегся
Видео снято на литейном производстве в Армении, на нем видно, как мужчина несколько раз шлепает ладонью по струе жидкого металла, которая стекает по желобу
Самвел Карапетян - в тройке «Королей российской недвижимости»: За год он заработал $650 млнСамвел Карапетян - в тройке «Королей российской недвижимости»: За год он заработал $650 млн
В топ-3 рейтинга вошел президент и основатель группы компаний «Ташир» Самвел Карапетян
Partner news
 Статьи
Убитый ребенок, истерзанные старики, отрезанные головы солдат

Зверства азербайджанцев в ходе апрельской войны

 Самое читаемое в разделе
Азербайджанца выгнали из зала заседаний ПАСЕ во время выступления Сержа Саргсяна
Симоньян, Егорян и Шахназаров - в числе доверенных лиц Путина на выборах
Представители Обамы извинились за то, что не признали Геноцид армян
Азербайджан произвел в направлении армянских позиций Карабаха более 1800 выстрелов за неделю
Главная
Все новости
Обзор: Армения и мир
Другие новости раздела
 Последние новости
Армянин установил рекорд по заворачиванию шаурмы в России (видео) Он показал различные трюки с ножами во время приготовления шаурмы, чем вызвал восторг зрителей. После чего Гиносян за 3 минуты завернул 11 штук
Ученые нашли способ замедлить старение Ученые нарушили у подоопытных грызунов механизм, отвечающий за митоз — процесс непрямого деления клетки, в ходе которого хромосомы приобретают место между двумя новыми ядрами
Турция угрожает Сирии войной По словам министра, Анкара не видит проблемы во вводе в город сирийских правительственных войск, если они очистят регион от курдских вооруженных Отрядов народной самообороны (YPG)
7 боксеров из Армении примут участие в турнире «Странджа» в Софии На ринг в Софии выйдут Артур Оганесян (49 кг), Ваге Бадалян (52 кг), Жирайр Саркисян (56 кг), Грайр Шахвердян (60 кг), Гурген Мадоян (69 кг), Амбарцум Акопян (75 кг) и Гурген Оганесян (+91 кг)