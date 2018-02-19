Армянка погибла в результате теракта ИГ в дагестанском храме

PanARMENIAN.Net - 18 февраля врезультате теракта возле храма Георгия Победоносца в дагестанском Кизляре погибла армянка.

Прихожан православного храма в дагестанском городе Кизляр расстрелял из охотничьего ружья 22-летний житель села Кидеро Цунтинского района Дагестана Халил Халилов. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (ИГ).

Расстрел был приурочен к христианскому празднику - Прощеному воскресенью, пишет РБК.

Четыре женщины погибли на месте, в их числе и армянка Надежда Терлиян. Еще одна женщина умерла в больнице, несколько человек получили ранения. Сам нападавший убит.