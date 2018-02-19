В Северной Осетии задержали гражданина Армении с аппаратурой для майнинга криптовалюты
19 февраля 2018 - 19:28 AMT
PanARMENIAN.Net - Сотрудниками Пограничного управления на КПП «Верхний Ларс» задержали 35-летнего гражданина Армении, пытавшегося целенаправленно укрыть в своем транспортном средстве неучтенный груз.
В специально оборудованном тайнике в кабине автомобиля было припрятано электронное оборудование, предназначенное для майнинга криптовалюты. Предварительная оценочная стоимость каждой из двух незаконно ввозимых единиц техники составляет более 100 тысяч рублей, пишет Gradus.pro.
Планировал ли гражданин РА реализовать свой старт-ап на новом рынке или намеревался более выгодно перепродать материальную базу другому предпринимателю, в настоящее время выясняется, рассказали в Пограничном управлении.
Изъятое имущество в процессуальном порядке передано Федерально таможенной службе России.
Самое значимое
Ожидается, что признание Геноцида армян приведет к ухудшению отношений между Нидерландами и Турцией
На традиционном ежегодном банкете Координационного совета армянских организаций Франции присутствовали депутат турецкого меджлиса Каро Пайлан, мэр Парижа Анн Идальго
Видео снято на литейном производстве в Армении, на нем видно, как мужчина несколько раз шлепает ладонью по струе жидкого металла, которая стекает по желобу
В топ-3 рейтинга вошел президент и основатель группы компаний «Ташир» Самвел Карапетян
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
Армянин установил рекорд по заворачиванию шаурмы в России (видео) Он показал различные трюки с ножами во время приготовления шаурмы, чем вызвал восторг зрителей. После чего Гиносян за 3 минуты завернул 11 штук
Ученые нашли способ замедлить старение Ученые нарушили у подоопытных грызунов механизм, отвечающий за митоз — процесс непрямого деления клетки, в ходе которого хромосомы приобретают место между двумя новыми ядрами
Турция угрожает Сирии войной По словам министра, Анкара не видит проблемы во вводе в город сирийских правительственных войск, если они очистят регион от курдских вооруженных Отрядов народной самообороны (YPG)
7 боксеров из Армении примут участие в турнире «Странджа» в Софии На ринг в Софии выйдут Артур Оганесян (49 кг), Ваге Бадалян (52 кг), Жирайр Саркисян (56 кг), Грайр Шахвердян (60 кг), Гурген Мадоян (69 кг), Амбарцум Акопян (75 кг) и Гурген Оганесян (+91 кг)