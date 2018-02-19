В Северной Осетии задержали гражданина Армении с аппаратурой для майнинга криптовалюты

PanARMENIAN.Net - Сотрудниками Пограничного управления на КПП «Верхний Ларс» задержали 35-летнего гражданина Армении, пытавшегося целенаправленно укрыть в своем транспортном средстве неучтенный груз.

В специально оборудованном тайнике в кабине автомобиля было припрятано электронное оборудование, предназначенное для майнинга криптовалюты. Предварительная оценочная стоимость каждой из двух незаконно ввозимых единиц техники составляет более 100 тысяч рублей, пишет Gradus.pro.

Планировал ли гражданин РА реализовать свой старт-ап на новом рынке или намеревался более выгодно перепродать материальную базу другому предпринимателю, в настоящее время выясняется, рассказали в Пограничном управлении.

Изъятое имущество в процессуальном порядке передано Федерально таможенной службе России.