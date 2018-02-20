Здание «Санасарян хан» в Стамбуле возвращено Константинопольскому патриархату ААЦ

PanARMENIAN.Net - Историческое армянское здание «Санасарян хан» в Стамбуле решением суда возвращено Константинопольскому патриархату Армянской Апостольской Церкви. Об этом сообщает издаваемая в Стамбуле армянская газета «Жаманак» (Время) со ссылкой на свои источники в патриархате.

Известное в Стамбуле армянское здание «Санасарян хан» было конвискофано государством и находилось в ведении Главного управления фондов Турции. Иск о возвращении здания Константинопольский патриархат подал в турецкий суд еще в 2011 году, пишет Ermenihaber.

В июле 2014 года 13-й суд Стамбула вынес решение по данному вопросу в пользу Главного управления фондов Турции. Константинопольский патриархат ААЦ обжаловал данное постановление суда в Кассационном суде.

В результате длившегося порядка 3,5 года судебного процесса суд вынес решение о возвращении здания Константинопольскому патриархату ААЦ.

«Санасарян хан» считается одним из самых известных зданий в Стамбуле. Оно было построено армянским торговцем и благотворителем Мкртичем Санасаряном в 1881 году.