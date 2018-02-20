BBC: Екатерина Андреева может перестать быть лицом новостей Первого канала

PanARMENIAN.Net - Самая рейтинговая новостная телепередача «Время» на российском Первом канале меняет ведущего. За месяц до президентских выборов вместо Екатерины Андреевой ведущим федерального выпуска «Времени» для западных часовых поясов стал Кирилл Клейменов. Источники русской службы BBC уверяют, что Андреева вскоре может перестать быть лицом новостей Первого канала.

В пресс-службе Первого канала подтвердили, что такая замена действительно состоялась, но она носит временный и ограниченный характер - Андреева остается ведущей на региональных «орбитах» (четыре зоны вещания для Дальнего Востока и Сибири) и в субботнем выпуске. Источник, близкий к руководству телеканала, уверяет, что Клейменов будет вести передачу как минимум до президентских выборов 18 марта 2018 года.

Причина замены ведущей - в новом формате новостей, которые запускаются с понедельника, объяснили в пресс-службе Первого канала.

Слухи об уходе Андреевой с ежедневных девятичасовых новостей ходили уже пару месяцев, говорит источник, близкий к руководству Первого канала. Однако сложности с работой в кадре новой студии - лишь одна из причин.Другая - сложные отношения с гендиректором телеканала Константином Эрнстом, уверяет один из собеседников издания.

«Время» - одна из самых популярных российских телепередач на федеральных телеканалах.

Андреевой 56 лет, она стала ведущей программы «Время» более двадцати лет назад, в 1997 году, и с тех пор является одним из лиц телеканала. В 1999 году по результатам интернет-опроса была признана самой красивой ведущей российского телевидения.