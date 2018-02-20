Президент Ливана прибудет в Армению с официальным визитом
20 февраля 2018 - 18:55 AMT
PanARMENIAN.Net - По приглашению президента Армении Сержа Саргсяна 21 февраля с официальным визитом в РА прибудет президент Республики Ливан Мишель Аун. Об этом сообщает пресс-служба главы армянского государства.
В рамках визита намечаются встречи президента Ливана с высшим руководством РА – с президентом, председателем Национального Собрания Ара Баблояном, премьер-министром Кареном Карапетяном.
В Святом Первопрестольном Эчмиадзине Аун встретится также с Католикосом всех армян Гарегином Вторым, затем посетит Кафедральный собор и Сокровищницу.
В резиденции президента РА по завершении армяно-ливанских переговоров на высшем уровне Саргсян и Аун выступят с итоговыми заявлениями по результатам встречи.
Планируется также визит президента Ливана в Матенадаран и Центр творческих технологий Тумо.
Photo. Stephane Mahe/AP
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