Президент НКР: Спустя 30 лет можно гордо заявить - выбор народа Карабаха был правильным
20 февраля 2018 - 12:59 AMT
PanARMENIAN.Net - Спустя 30 лет после карабахского движения можно гордо заявить, что выбор народа Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) был правильным. Об этом 20 февраля заявил президент Республики Арцах Бако Саакян в поздравительном послании в связи с Днем возрождения Арцаха.
«Прошло 30 лет с того дня, когда весь наш народ решительно встал на защиту прав человека. Это было мирное и справедливое требование, на которое Азербайджан ответил резней, насильственной депортацией армянского населения в Баку, Сумгаите и других населенных пунктах, тысячи людей стали жертвой этой преступной политики»,- заявил Саакян.
По его словам, неравная и кровавая война, навязанная Азербайджаном, еще более закалила волю карабахского народа, объединила все армянство, чтобы защитить арцахские исторические земли и стать их истинными хозяевами.
«И сегодня, спустя 30 лет, мы можем гордо заявить, что выбор нашего народа был правильным, что у нас не было другого пути. Вместе с нашими братьями и сестрами из Армении и диаспоры мы героически защитили находящуюся в опасности родину, восстановили разрушенную экономику и создали стабильную основу для ее дальнейшего развития, сформировали Армию обороны, которая стала гарантом стабильности и мира не только в нашей стране, но и во всем регионе, родилось и было воспитано поколение, для которого свобода и независимость являются исключительными ценностями»,- заявил президент НКР.
12 февраля 1988 года началось национально- освободительное движение Нагорного Карабаха. Все началось с митинга в Гадруте, участники которого потребовали воссоединения Арцаха с Арменией. Организаторами митинга были директор Гадрутского краеведческого музея, а позже первый председатель Верховного Совета НКР Артур Мкртчян, члены комитета «Крунк», который потом трансформировался в комитет «Карабах» Игорь Мурадян, Григорий Айрапетян, Эмиль Абрамян и другие.
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