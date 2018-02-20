Английские церкви будут раздавать интернет в селах

PanARMENIAN.Net - Правительство Великобритании и английская Англиканская церковь заключили соглашение об использовании церковных шпилей для раздачи интернета.

К 2022 году расширение покрытия 4G-сетей должно улучшить качество подключения в маленьких городах и сельской местности, пишет CNBC.

Церковь намерена задействовать около 10 тысяч зданий для развития беспроводного интернета. По данным британских властей, церкви расположены в центрах небольших общин и подходят для раздачи сети.

Соглашения будут заключаться между частными операторами и местными епархиями, которые владеют зданиями.В Великобритании около 120 церквей уже разрешили установить у себя оборудование для раздачи мобильного и широкополосного интернета.

На шпилях и крышах ставят тарелки и беспроводные датчики в виде антенн.

В Великобритании 4G-сети от мобильных операторов доступны только на 43% территории, а SMS-сообщения отправляются с примерно 70% территории.