Английские церкви будут раздавать интернет в селах
20 февраля 2018 - 13:24 AMT
PanARMENIAN.Net - Правительство Великобритании и английская Англиканская церковь заключили соглашение об использовании церковных шпилей для раздачи интернета.
К 2022 году расширение покрытия 4G-сетей должно улучшить качество подключения в маленьких городах и сельской местности, пишет CNBC.
Церковь намерена задействовать около 10 тысяч зданий для развития беспроводного интернета. По данным британских властей, церкви расположены в центрах небольших общин и подходят для раздачи сети.
Соглашения будут заключаться между частными операторами и местными епархиями, которые владеют зданиями.В Великобритании около 120 церквей уже разрешили установить у себя оборудование для раздачи мобильного и широкополосного интернета.
На шпилях и крышах ставят тарелки и беспроводные датчики в виде антенн.
В Великобритании 4G-сети от мобильных операторов доступны только на 43% территории, а SMS-сообщения отправляются с примерно 70% территории.
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