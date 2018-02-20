Армянский кикбоксер стал чемпионом мира

PanARMENIAN.Net - Во время соревнований по кикбоксингу Glory армянский спортсмен Арут Григорян завоевал титул чемпиона мира, одержав победу над своим соперником в первом же раунде.

Соперником Григоряна был кикбоксер из Нидерландов Муртель Гронарт. Армянин нокаутировал своего оппонента за минуту и 50 секунд, пишет «Новости-Армения».

Григорян стал чемпионом мира в среднем весе.