Глава МИД Армении встретится в Брюсселе с Могерини
20 февраля 2018 - 13:49 AMT
PanARMENIAN.Net - Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян 21 февраля посетит с рабочим визитом Брюссель. Об этом сообщает пресс-служба МИД Армении.
В рамках визита ожидается выступление министра на пленарном заседании комиссии по внешним отношениям Европейского парламента.
В Брюсселе глава МИД Армении встретится с Верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности, замглавы Еврокомиссии Федерикой Могерини.
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