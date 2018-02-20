Глава МИД Армении встретится в Брюсселе с Могерини

PanARMENIAN.Net - Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян 21 февраля посетит с рабочим визитом Брюссель. Об этом сообщает пресс-служба МИД Армении.

В рамках визита ожидается выступление министра на пленарном заседании комиссии по внешним отношениям Европейского парламента.

В Брюсселе глава МИД Армении встретится с Верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности, замглавы Еврокомиссии Федерикой Могерини.