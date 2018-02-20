В Армении появится современный планетарий
20 февраля 2018 - 16:58 AMT
PanARMENIAN.Net - В 2018 году в Армении будет построен современный планетарий. Об этом заявил министр образования и науки РА Левон Мкртчян,
На реализацию проекта планируется выделить около 1,740 млрд драмов, из которых 236 млн драмов будет предоставлено министерством.
Дети смогут посещать планетарий за счет государства и даже проводить там уроки. Предусматривается, что планетарий будет ежегодно обслуживать до 110.000-120.000 учеников с 7 по 11 классы региональных школ РА.
«По словам экспертов, если ребенок провел 2 часа в планерии, он посвятит свою жизнь естественным наукам. Если мы говорим о развитии науки, нам необходимо создать соответствующую среду, поэтому первым шагом в этом направлении станет планетариум, а вторым - создание научного музея»,- сказал министр.
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