СМИ: 17 турецких чиновников сбежали на надувной лодке в Грецию
20 февраля 2018 - 13:58 AMT
PanARMENIAN.Net - Политическое убежище запросили в Греции 17 турецких граждан, бежавших из Турции на надувной лодке.
19 февраля Береговая охрана Греции сообщила, что на остров Инуссес высадились 17 человек, все они были перевезены на Хиос и переданы портовым властям.
Речь идет о турецких государственных служащих и судья, которые утверждают, что им грозит тюрьма из-за преследований режима Эрдогана. Все они переведены в центр приема беженцев и мигрантов для регистрации, пишет РИА Новости сос сылкой на сайт politischios.gr.
Ранее 37-летняя гражданка Турции вместе с двумя детьми 3 и 11 лет утонула в реке Эврос, когда пыталась бежать в Грецию, поскольку, по данным СМИ, опасалась преследования турецких властей.
В Турции после попытки военного переворота в июле 2016 года были арестованы более 50 тысяч человек, уволены или отстранены от работы более 140 тысяч госслужащих, в том числе военных. Власти Турции обвиняют организацию оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена FETO в причастности к попытке госпереворота. Сам Гюлен, находящийся в США, осудил переворот и отверг обвинения.
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