Венесуэла запустила продажу собственной криптовалюты El Petro
20 февраля 2018 - 14:23 AMT
PanARMENIAN.Net - Венесуэла 20 февраля начала продажу собственной криптовалюты, с помощью которой правительство в Каракасе надеется преодолеть «финансовую блокаду» со стороны США. На первом этапе планируется реализовать 38,4 миллиона криптомонет, получивших название El Petro, а в перспективе - 100 миллионов.
«El Petro восстановит доверие и безопасность на национальном и международном рынках», - заявил в Каракасе вице-президент Венесуэлы Тарек аль-Айссами.
Стоимость El Petro соответствует цене одного барреля венесуэльской нефти, то есть 60 долларам США на данный момент, но будет корректироваться в зависимости от колебаний на рынках. 20 марта Венесуэла планирует выпустить в обращение еще 44 млн криптомонет, пишет Deutsche Welle.
В отличие от подавляющего большинства других криптовалют El Petro обеспечивает реальный актив - 5 млрд баррелей нефти из месторождения Аякучо в нефтеносном поясе реки Ориноко. Власти в Каракасе надеются на то, что собственная криптовалюта позволит им успешнее привлекать финансовые средства из-за рубежа.
Венесуэла переживает глубокий политический и экономический кризис. США ввели против этой страны экономические санкции за преследование представителей оппозиции. Некоторые рейтинговые агентства пришли к выводу, что Венесуэла и государственный нефтяной концерн PDVSA уже находятся в состоянии частичного дефолта.
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