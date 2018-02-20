Аронян примет участие в турнире Grenke Сhess Сlassic

В России предложили создать министерство виртуальной реальности «Нельзя упускать подобный шанс и оставаться в стороне от развития технологий, способных совершить революцию в науке и обществе», — пояснил он «Нельзя упускать подобный шанс и оставаться в стороне от развития технологий, способных совершить революцию в науке и обществе», — пояснил он

В Саудовской Аравии пройдет первая в истории страны Неделя моды Модный форум с участием арабских и иностранных дизайнеров пройдет с 26 по 31 марта под руководством принцессы Нуры бинт Фейсал Аль Сауд Модный форум с участием арабских и иностранных дизайнеров пройдет с 26 по 31 марта под руководством принцессы Нуры бинт Фейсал Аль Сауд

Эрдоган: Турция установит блокаду сирийского Африна По данным правозащитной организации «Сирийский наблюдательный совет по правам человека», турецкая армия в настоящее время находится всего в 17 километрах от города Африн По данным правозащитной организации «Сирийский наблюдательный совет по правам человека», турецкая армия в настоящее время находится всего в 17 километрах от города Африн