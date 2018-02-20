Аронян примет участие в турнире Grenke Сhess Сlassic
20 февраля 2018 - 16:27 AMT
PanARMENIAN.Net - После завершения шахматного турнира претендентов в Берлине армянский гроссмейстер Левон Аронян примет участие в международном турнире Grenke Сhess Сlassic.
Турнир с участием десяти гроссмейстеров пройдет с 31 марта по 9 апреля в немецком городе Баден-Баден.
На старт помимо Ароняна выйдут Магнус Карлсен (Норвегия), Максим Вашье-Лаграв (Франция), Фабиано Каруана (США), Вишванатан Ананд (Индия), Никита Витюгов (Россия), Аркадий Найдич (Азербайджан), Хоу Ифань (Китай), Георг Мейер (Германия), Матиас Блюбаум (Германия), сообщает пресс-служба НОКА.
Самое значимое
Микаелян с результатом 39:01.4 занял 83-е место. Олимпийским чемпионом стал швейцарец Дарья Колонья (33:43.9)
Катя после выступления была в хорошем настроении и посчитала свой результат удовлетворительным
Армянский полузащитник вскоре подпишет контракт с казахским клубом
После восьми туров Аронян с 6 очками занимает 11-е место. Мкртчян с 4 очками находится на 121-й позиции
Partner news
ПАРТНЕР СЕКЦИИ
Последние новости
В России предложили создать министерство виртуальной реальности «Нельзя упускать подобный шанс и оставаться в стороне от развития технологий, способных совершить революцию в науке и обществе», — пояснил он
В Саудовской Аравии пройдет первая в истории страны Неделя моды Модный форум с участием арабских и иностранных дизайнеров пройдет с 26 по 31 марта под руководством принцессы Нуры бинт Фейсал Аль Сауд
Эрдоган: Турция установит блокаду сирийского Африна По данным правозащитной организации «Сирийский наблюдательный совет по правам человека», турецкая армия в настоящее время находится всего в 17 километрах от города Африн
Разработчики Google обнаружили опасную уязвимость Windows В обновлении Windows 10 Creators Update была представлена технология Arbitrary Code Guard (ACG) для защиты от атак, предполагающих загрузку вредоносного кода в память