МИД РФ заявил о десятках пострадавших граждан России и СНГ в результате удара коалиции в Сирии
20 февраля 2018 - 17:07 AMT
PanARMENIAN.Net - В ходе недавнего военного столкновения в Сирии пострадали десятки граждан РФ и стран СНГ, есть и погибшие, но это были не российские военнослужащие. Об этом заявили в МИД РФ.
«Как уже отмечалось, в Сирии находятся российские граждане, поехавшие туда по своей воле и с разными целями. Не дело министерства иностранных дел оценивать правомочность и законность таких их решений»,- говорится в заявлении МИД РФ.
Отмечается, что в ходе недавнего военного столкновения, «в котором никаким образом не участвовали военнослужащие Российской Федерации и не применялись штатные технические средства, есть погибшие граждане России и стран СНГ».
«Об этом уже говорилось, есть и раненые – их несколько десятков. Им было оказано содействие для возвращения в Россию где, насколько нам известно, они проходят курсы лечения в различных медицинских учреждениях»,- говорится в заявлении МИД РФ.
7 февраля в окрестностях стратегически важного и богатого нефтью сирийского города Дейр-эз-Зор коалиция во главе с США нанесла авиаудар по воюющим на стороне Дамаска силам. Как сообщают западные силы, авиаудар был нанесен в ответ на просьбу о поддержке со стороны поддерживаемых США курдских бойцов, считавших, что их атакуют.
В СМИ и социальных сетях оценка числа погибших колебалась от 11 у «Коммерсанта» до 644 у бывшего командира донбасского ополчения Игоря Стрелкова. Агентство Bloomberg сообщило о 200 погибших – со ссылкой на двух россиян, знакомых с ситуацией, а Reuters – со ссылкой на коллегу опрошенного агентством военного врача – о 100 погибших и 200 раненых.
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