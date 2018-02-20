Сборная Армении по боксу одержала победу на турнире «Странджа»

PanARMENIAN.Net - В Софии вчера стартовал престижный боксерский турнир «Странджа».

Как сообщает Федерация бокса Армении, в первый день соревнований от сборной Армении выступил Ваге Бадалян (52 кг). Армянский боксер с абсолютным преимуществом победил представителя Китая.

20 февраля на ринг выйдут Жирайр Саркисян (56 кг) и супертяжеловес Гурген Оганесян.

Под руководством второго тренера Вагана Адилханяна в Софию отправились семь боксеров.