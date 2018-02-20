Сборная Армении по боксу одержала победу на турнире «Странджа»
20 февраля 2018 - 17:14 AMT
PanARMENIAN.Net - В Софии вчера стартовал престижный боксерский турнир «Странджа».
Как сообщает Федерация бокса Армении, в первый день соревнований от сборной Армении выступил Ваге Бадалян (52 кг). Армянский боксер с абсолютным преимуществом победил представителя Китая.
20 февраля на ринг выйдут Жирайр Саркисян (56 кг) и супертяжеловес Гурген Оганесян.
Под руководством второго тренера Вагана Адилханяна в Софию отправились семь боксеров.
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