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Сборная Армении по боксу одержала победу на турнире «Странджа»

Сборная Армении по боксу одержала победу на турнире «Странджа»
20 февраля 2018 - 17:14 AMT

PanARMENIAN.Net - В Софии вчера стартовал престижный боксерский турнир «Странджа».

Как сообщает Федерация бокса Армении, в первый день соревнований от сборной Армении выступил Ваге Бадалян (52 кг). Армянский боксер с абсолютным преимуществом победил представителя Китая.

20 февраля на ринг выйдут Жирайр Саркисян (56 кг) и супертяжеловес Гурген Оганесян.

Под руководством второго тренера Вагана Адилханяна в Софию отправились семь боксеров.

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