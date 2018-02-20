Разработчики Google обнаружили опасную уязвимость Windows
20 февраля 2018 - 17:43 AMT
PanARMENIAN.Net - Разработчики Google в рамках проекта Project Zero обнаружили уязвимость в браузере Microsoft Edge. Долгое время компания не сообщала об уязвимости, однако в Microsoft не успели ее исправить.
В обновлении Windows 10 Creators Update была представлена технология Arbitrary Code Guard (ACG) для защиты от атак, предполагающих загрузку вредоносного кода в память. Она позволяет отображать в памяти лишь тот код, который имеет соответствующую подпись. Однако специалисты нашли уязвимость, которая позволяет обходить эту защиту. В результате злоумышленники могут поместить вредоносный код в память компьютера, пишет Lenta.ru со ссылкой на The Verge.
Уязвимость была обнаружена еще в ноябре 2017 года, однако, по правилам Project Zero, разработчикам дают 90 дней на исправление. По истечении этого времени разработчики публикуют описание проблемы. В Microsoft признали, что на исправление уязвимости ушло неожиданно много времени и патч появится только в марте 2018 года.
Microsoft Edge — стандартный браузер Windows 10, который заменил Internet Explorer. Помимо этого, в версии Windows 10 S пользователям запрещается менять стандартный браузер. Даже если пользователь скачает стороннее приложение, все ссылки из писем на электронную почту и других сервисов будут открываться в Microsoft Edge.
Самое значимое
В список вошли самые популярные приложения, игры, фильмы, телешоу, песни и книги года
Грузовик будет доступен в двух модификациях: с запасом хода 300 миль (482 километра) стоимостью 150 тысяч долларов и с запасом хода 500 миль (805 километров) стоимостью 180 тысяч долларов
PanARMENIAN.Net решил проверить, так ли это на самом деле, и поговорил с Алисой на разные темы, интересующие нас
С приложением уже сотрудничает ряд ереванских кафе, ресторанов и пиццерий. Приложение удобно для тех, кто не любит звонить и договариваться о бронировании столика
Partner news
Последние новости
В России предложили создать министерство виртуальной реальности «Нельзя упускать подобный шанс и оставаться в стороне от развития технологий, способных совершить революцию в науке и обществе», — пояснил он
В Саудовской Аравии пройдет первая в истории страны Неделя моды Модный форум с участием арабских и иностранных дизайнеров пройдет с 26 по 31 марта под руководством принцессы Нуры бинт Фейсал Аль Сауд
Армянские атлеты выступили на соревновании в Турции Армению представили Левон Агасян (прыжки в длину), Гаяне Чилоян (бег, 60 м) и Тигран Мкртчян (бег, 400 м)
Эрдоган: Турция установит блокаду сирийского Африна По данным правозащитной организации «Сирийский наблюдательный совет по правам человека», турецкая армия в настоящее время находится всего в 17 километрах от города Африн