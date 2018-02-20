Разработчики Google обнаружили опасную уязвимость Windows

PanARMENIAN.Net - Разработчики Google в рамках проекта Project Zero обнаружили уязвимость в браузере Microsoft Edge. Долгое время компания не сообщала об уязвимости, однако в Microsoft не успели ее исправить.

В обновлении Windows 10 Creators Update была представлена технология Arbitrary Code Guard (ACG) для защиты от атак, предполагающих загрузку вредоносного кода в память. Она позволяет отображать в памяти лишь тот код, который имеет соответствующую подпись. Однако специалисты нашли уязвимость, которая позволяет обходить эту защиту. В результате злоумышленники могут поместить вредоносный код в память компьютера, пишет Lenta.ru со ссылкой на The Verge.

Уязвимость была обнаружена еще в ноябре 2017 года, однако, по правилам Project Zero, разработчикам дают 90 дней на исправление. По истечении этого времени разработчики публикуют описание проблемы. В Microsoft признали, что на исправление уязвимости ушло неожиданно много времени и патч появится только в марте 2018 года.

Microsoft Edge — стандартный браузер Windows 10, который заменил Internet Explorer. Помимо этого, в версии Windows 10 S пользователям запрещается менять стандартный браузер. Даже если пользователь скачает стороннее приложение, все ссылки из писем на электронную почту и других сервисов будут открываться в Microsoft Edge.