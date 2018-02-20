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Эрдоган: Турция установит блокаду сирийского Африна

Эрдоган: Турция установит блокаду сирийского Африна
20 февраля 2018 - 17:48 AMT

PanARMENIAN.Net - Турция объявила о намерении подвергнуть осаде город Африн в северной части Сирии в рамках военной операции против закрепившихся там курдских «Отрядов народной самообороны» (YPG). Об этом заявил 20 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган депутатам парламента от правящей партии.

«В ближайшие дни, быстро, мы введем осаду центра города Африн. Таким способом помощь извне будет заблокирована, и террористическая организация уже не сможет ни с кем заключить сделку», - заявил он, пишет Deutsche Welle.

По данным правозащитной организации «Сирийский наблюдательный совет по правам человека» (SOHR), турецкая армия в настоящее время находится всего в 17 километрах от города Африн.

Турция уже месяц ведет массированную военную операцию под кодовым названием «Оливковая ветвь» против формирований YPG, которые она считает террористическими. В то же время YPG пользуется поддержкой со стороны США, которые довольны эффективностью курдских отрядов в борьбе против террористической группировки «Исламское государство» (ИГ).

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Deutsche Welle: Турция установит блокаду сирийского Африна
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