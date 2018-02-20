Армянские атлеты выступили на соревновании в Турции
20 февраля 2018 - 17:57 AMT
PanARMENIAN.Net - В Стамбуле армянские атлеты приняли участие в розыгрыше Кубка федерации атлетики Турции.
Армению представили Левон Агасян (прыжки в длину), Гаяне Чилоян (бег, 60 м) и Тигран Мкртчян (бег, 400 м).
Как сообщила генеральный секретарь Федерации атлетики Армении Нарине Шахбазян, армянские спортсмены не смогли завоевать призовых мест, передает пресс-служба НОКА.
Левон Агасян выступил в прыжках в длину (6 м 99 см), поскольку тройной прыжок не входил в программу соревнований. Гаяне Чилоян не смогла попасть в финал.Тигран Мкртчян улучшил свой личный результат (49:29) и занял 9-е место.
Соревнования в Турции стали для армянских атлетов хорошей пробой сил перед главными стартами года.
Самое значимое
Микаелян с результатом 39:01.4 занял 83-е место. Олимпийским чемпионом стал швейцарец Дарья Колонья (33:43.9)
Катя после выступления была в хорошем настроении и посчитала свой результат удовлетворительным
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После восьми туров Аронян с 6 очками занимает 11-е место. Мкртчян с 4 очками находится на 121-й позиции
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