Армянские атлеты выступили на соревновании в Турции

PanARMENIAN.Net - В Стамбуле армянские атлеты приняли участие в розыгрыше Кубка федерации атлетики Турции.

Армению представили Левон Агасян (прыжки в длину), Гаяне Чилоян (бег, 60 м) и Тигран Мкртчян (бег, 400 м).

Как сообщила генеральный секретарь Федерации атлетики Армении Нарине Шахбазян, армянские спортсмены не смогли завоевать призовых мест, передает пресс-служба НОКА.

Левон Агасян выступил в прыжках в длину (6 м 99 см), поскольку тройной прыжок не входил в программу соревнований. Гаяне Чилоян не смогла попасть в финал.Тигран Мкртчян улучшил свой личный результат (49:29) и занял 9-е место.

Соревнования в Турции стали для армянских атлетов хорошей пробой сил перед главными стартами года.