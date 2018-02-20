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В Саудовской Аравии пройдет первая в истории страны Неделя моды

В Саудовской Аравии пройдет первая в истории страны Неделя моды
20 февраля 2018 - 18:32 AMT

PanARMENIAN.Net - В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде состоится первая в истории страны Неделя моды Arab Fashion Week.

Модный форум с участием арабских и иностранных дизайнеров пройдет с 26 по 31 марта под руководством принцессы Нуры бинт Фейсал Аль Сауд, почетного президента Арабского совета моды (Arab Fashion Council), пишет Lenta.ru со ссылкой на Arab News.

Объявляя об этом событии, принцесса процитировала письмо главного управления развлечений страны: «Художественное сообщество Саудовской Аравии растет и крепнет на протяжении уже нескольких лет, и управление выражает уверенность, что такое мероприятие, как неделя моды, станет достойной площадкой для демонстрации возможностей талантливых модельеров и художников и выведет на новый уровень сферу развлечений Саудовской Аравии».

Принцесса также отметила, что первая Arab Fashion Week — «это только начало» развития модной индустрии в регионе.

В феврале во время Недели моды в Лондоне исламские модельеры провели альтернативную Modest Fashion Week («Неделю благопристойной моды»). На двухдневном мероприятии, проходившем в Victoria House в фешенебельном районе Блумсберри, модельеры представили коллекции женской одежды, разработанной в соответствии с мусульманскими предписаниями: хиджабы, абайи и традиционные головные уборы.

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Lenta.ru: В Саудовской Аравии впервые пройдет Неделя моды
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