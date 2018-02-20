В России предложили создать министерство виртуальной реальности
20 февраля 2018 - 18:50 AMT
PanARMENIAN.Net - Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предлагает создать в России министерство новых технологий и виртуальной реальности. Письмо с соответствующей инициативой он направил правительству страны.
Парламентарий пояснил, что сегодняшние технологии виртуальной реальности вышли за рамки компьютерных игр и позволяют полностью погрузить человека в другой мир. Поэтому их можно успешно использовать в образовании, туризме, торговле, военной подготовке, медицине, психологии и спорте, пишет RT.
«Нельзя упускать подобный шанс и оставаться в стороне от развития технологий, способных совершить революцию в науке и обществе», — пояснил он.
По словам Чернышова, цель ведомства будет состоять в поддержке, разработке и изучении отрасли виртуальной и дополненной реальности в РФ с использованием новых технологий для получения дополнительных доходов.
Он уверен, что министерство поможет в цифровизации населения России, что будет способствовать развитию экономики государства и укреплению благосостояния граждан страны.
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«Необходимые средства выделяются и будут выделяться. В том числе выделяются необходимые средства для закупки нового современного оружия»,- сказал он
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