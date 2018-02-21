Первый канал опроверг сведения об уходе Екатерины Андреевой

PanARMENIAN.Net - Российская телеведущая Екатерина Андреева временно покинет эфир программы «Время» на европейской «орбите» Первого канала, речи о ее уходе из передачи не идет. Об этом сообщила глава пресс-службы Первого канала Лариса Крымова, передает «Интерфакс».

20 февраля в связи с переоснащением заработала новая студия программы, и в качестве ведущего временно выступает шеф новостей Первого канала Кирилл Клейменов, который курировал запуск новой технологии.

«Екатерина Андреева и Виталий Елисеев пока будут вести субботние выпуски, а также опробуют студию в других часовых поясах», - отметила Крымова. Андреева и Елисеев вернутся на европейскую «орбиту» после того, как освоят новые возможности студии. Сейчас неизвестно, сколько времени уйдет на освоение.

Ранее BBC со ссылкой на источник сообщило о возможном уходе Андреевой из программы, которую она ведет уже более 20 лет.Слухи об уходе Андреевой с ежедневных девятичасовых новостей ходили уже пару месяцев, заявил источник, близкий к руководству Первого канала. Однако сложности с работой в кадре новой студии - лишь одна из причин. Другая - сложные отношения с гендиректором телеканала Константином Эрнстом, уверяет один из собеседников издания.