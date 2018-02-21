Глава МИД Мадагаскара прибудет в Армению с официальным визитом
21 февраля 2018 - 12:47 AMT
PanARMENIAN.Net - По приглашению министра иностранных дел Армении, председателя Министерской конференции Франкофонии Эдварда Налбандяна 22-24 февраля Ереван посетит председательствующий в Международной организации Франкофонии министр иностранных дел Мадагаскара Анри Рабари-Ндзака. Об этом сообщает пресс-служба МИД РА.
Главу внешнеполитического ведомства Мадагаскара примет президент Армении Серж Саргсян. Анри Рабари-Ндзака встретится также с премьер-министром Армении Кареном Карапетяном.
А 23 февраля намечены переговоры глав МИД Армении и Мадагаскара, по итогам которых министры выступят с совместной пресс-конференцией.
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