Фигуристка Медведева установила мировой рекорд на Олимпиаде. Его побила другая россиянка

PanARMENIAN.Net - Российская фигуристка армянского происхождения Евгения Медведева (Бабасян) 21 февраля установила еще один мировой рекорд в короткой программе личных соревнований Олимпиады. Она выступила с результатом 81,61 балла.

Но через 10 минут на лед вышла другая спортсменка из России – Алина Загитова – и обновила мировой рекорд Медведевой – 82,92.

«Выступление было лучше, чем в командном первенстве. Но каскад можно было сделать получше. Когда в программе его сделала, подумала: «Эх, не то». Постоянно идет анализ, что и как можно улучшить», – сказала Медведева сразу после выступления, пишет «Р-Спорт».

Ранее Медведева с мировым рекордом заняла первое место в короткой программе в рамках командного олимпийского турнира в южнокорейском Пхёнчхане.Она набрала 81,06 балла и обновила собственное мировое достижение, установленное на командном чемпионате мира 2017 года в Токио (80,85).