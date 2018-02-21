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Джокер возглавил рейтинг главных суперзлодеев в истории кино

Джокер возглавил рейтинг главных суперзлодеев в истории кино
21 февраля 2018 - 13:48 AMT

PanARMENIAN.Net - Портал Vulture составил рейтинг из 25 самых популярных, необычных и профессионально сыгранных антагонистов в супергеройских фильмах. Список возглавил Джокер из фильма о Бэтмене «Темный рыцарь» 2008 года.

Роль суперзлодея в ленте исполнил Хит Леджер. «Темный рыцарь» стал одной из последних картин в фильмографии актера, скончавшегося в январе 2008-го. За роль Джокера Леджер был посмертно награжден премией «Оскар».

Вторая строчка досталась темнокожему злодею Эрику Киллмонгеру из вышедшей в 2018 году «Черной Пантеры». Антагониста сыграл Майкл Джордан. На третьем месте — Женщина-кошка в исполнении Мишель Пфайффер, появившаяся в ленте Тима Бертона «Бэтмен возвращается» 1992 года, пишет Lenta.ru.

В первую десятку также вошли Генерал Зод (Теренс Стэмп) из «Супермена», Локи (Том Хиддлстон) из серии фильмов про Мстителей, Джокер в исполнении Джека Николсона в «Бэтмене» 1989 года, Мистер Стекло (Сэмюэл Л. Джексон) в ленте Найта Шьямалана «Неуязвимый», Магнето (Иэн МакКеллен) во франшизе «Люди-Икс», Лекс Лютор из «Возвращения Супермена», которого сыграл Кевин Спейси, и еще один Джокер — из мультфильма «Бэтмен: Маска Фантазма». В анимационной ленте злодея озвучил Марк Хэмилл.

Завершает список суперзлодейка Гвен Грейсон из фильма «Высший пилотаж». Ее сыграла Мэри Элизабет Уинстэд.

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Lenta.ru: Назван главный суперзлодей в истории кино
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