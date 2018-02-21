В Германии обеспокоены безвизовым режимом Грузии с ЕС

PanARMENIAN.Net - Безвизовый режим Грузии со странами Евросоюза действует меньше года, однако европейские политики все чаще говорят о его возможной отмене.

С обеспокоившим власти Грузии заявлением Томас де Мезьер выступил на Мюнхенской конференции по безопасности. Он сообщил, что лично предупредил министра иностранных дел Грузии Михаила Джанелидзе о возможной приостановке безвизового режима, при этом отметив: решение проблемы «зависит от Грузии», пишет «Ъ».

«Надеюсь, визовая либерализация сохранится, однако рост числа нарушителей вызывает тревогу»,— поделился своим недовольством глава МВД. Отметил он и «рост криминала (на территории ЕС - ред.) среди выходцев из Грузии».

Нынешний режим пересечения границ ЕС действует для грузин с 28 марта 2017 года. Как рассказал 20 февраля Михаил Джанелидзе, за прошедшее время им воспользовались 220.000 человек.

Между тем уже в октябре 2017 года выяснилось, что 10.000 граждан, въехавших в Евросоюз, не вернулись в Грузию вовремя (согласно правилам, им нельзя оставаться на территории ЕС более трех месяцев в любые полгода). Многие при этом запрашивали в Германии и других странах ЕС политическое убежище.

В ответ на заявление Томаса де Мезьера грузинский МИД предложил Германии присвоить Грузии статус «безопасного государства». Если у страны будет такой статус, власти ФРГ смогут автоматически отказывать эмигрантам из нее в предоставлении убежища и немедленно высылать их на родину. В случае с Грузией это будет происходить за счет грузинского правительства по соглашению о реадмиссии.

Грузинские власти согласны на компромиссный вариант в виде «предварительной электронной регистрации путешественников».То есть, по сути, упрощенного варианта визы.

С 28 марта 2017 года, когда вступил в силу безвизовый режим между Грузией и ЕС, из кавказской страны в европейские государства выехали 55 тыс грузинских граждан. При этом 3 тыс человек не вернулись на родину в законные сроки.