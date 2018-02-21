Ереван и Волгоград свяжут прямые авиарейсы
21 февраля 2018 - 15:56 AMT
PanARMENIAN.Net - Прямые авиарейсы свяжут Ереван с Волгоградом.
Прямой рейс до столицы Армении начнет летать из Волгограда уже в конце апреля, сообщает пресс-служба аэровокзала российского города.
Вылеты будут выполняться по вторникам, время в пути составит два часа, пишет«Волгоградская правда».
Российский лоукостер «Победа» получил от Главного управления гражданской авиации (ГУГА) Армении разрешение на реализацию регулярных рейсов по маршруту Ростов-на-Дону – Гюмри – Ростов-на-Дону.Рейсы по маршруту Ростов-на-Дону – Гюмри – Ростов-на-Дону в период с 25 мая по 14 сентября будут осуществляться дважды в неделю.
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