Ереван и Волгоград свяжут прямые авиарейсы

PanARMENIAN.Net - Прямые авиарейсы свяжут Ереван с Волгоградом.

Прямой рейс до столицы Армении начнет летать из Волгограда уже в конце апреля, сообщает пресс-служба аэровокзала российского города.

Вылеты будут выполняться по вторникам, время в пути составит два часа, пишет«Волгоградская правда».

Российский лоукостер «Победа» получил от Главного управления гражданской авиации (ГУГА) Армении разрешение на реализацию регулярных рейсов по маршруту Ростов-на-Дону – Гюмри – Ростов-на-Дону.Рейсы по маршруту Ростов-на-Дону – Гюмри – Ростов-на-Дону в период с 25 мая по 14 сентября будут осуществляться дважды в неделю.