Юрий Оганесян и Александр Чубарьян вошли в Совет старейшин РАН

PanARMENIAN.Net - Президент Российской академии наук Александр Сергеев принял решение о создании Совета старейшин РАН. В его состав вошли выдающиеся ученые старшего поколения.

Среди них ученые армянского происхождения Юрий Оганесян и Александр Чубарьян.

Всего в совет вошли 18 выдающихся ученых в возрасте более 80 лет.

В РАН сообщили, что Совет старейшин, созданный по поручению Президента РАН Александра Сергеева, призван рассматривать и оценивать научные и научно-организационные вопросы, а также проблемы структурных преобразований и функционирования Академии наук. Совет может привлекать к работе членов Академии, профессоров РАН и сотрудников аппарата РАН для консультаций.