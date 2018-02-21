Юрий Оганесян и Александр Чубарьян вошли в Совет старейшин РАН
21 февраля 2018 - 16:19 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент Российской академии наук Александр Сергеев принял решение о создании Совета старейшин РАН. В его состав вошли выдающиеся ученые старшего поколения.
Среди них ученые армянского происхождения Юрий Оганесян и Александр Чубарьян.
Всего в совет вошли 18 выдающихся ученых в возрасте более 80 лет.
В РАН сообщили, что Совет старейшин, созданный по поручению Президента РАН Александра Сергеева, призван рассматривать и оценивать научные и научно-организационные вопросы, а также проблемы структурных преобразований и функционирования Академии наук. Совет может привлекать к работе членов Академии, профессоров РАН и сотрудников аппарата РАН для консультаций.
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