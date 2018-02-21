Создатель Amazon строит 152-метровые механические часы на 10.000 лет
21 февраля 2018 - 14:26 AMT
PanARMENIAN.Net - Основатель интернет-компании Amazon Джефф Безос начал строительство механических часов, которые будут идти без вмешательства человека 10.000 лет. Об этом он рассказал в своем Twitter.
«500 футов в высоту (152,4 метра — ред.), все механическое, приводится в действие дневными и ночными температурными циклами, синхронизированными в полдень, символ долговременного мышления — 10000YearClock — собирается гением Дэнни Хиллисом, Зандером Роузом и целой большой командой», — написал предприниматель.
Безос вложил в проект 42 миллиона долларов. Часы строятся глубоко в горе в западном Техасе, пишет Lenta.ru со ссылкой на Fox News.
В 2011 году бизнесмен говорил о них так: «За десять тысяч лет Соединенные Штаты перестанут существовать. Целые цивилизации будут развиваться и приходить в упадок. Изобретут новые системы управления. Вы не можете представить себе мир — никто не сможет, — но мы попытаемся через все это пройти с помощью часов».
Точной даты завершения установки пока нет. Устройство откроют для посетителей, когда все будет готово.
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«Необходимые средства выделяются и будут выделяться. В том числе выделяются необходимые средства для закупки нового современного оружия»,- сказал он
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