Из Армении в Ростов незаконно ввели обезьян: Им грозит смерть

PanARMENIAN.Net - Под Рсотовом задержали микроавтобус с обезьянами, прибывший из Армении.

Первоначально сообщалось, что зеленые мартышки, мартышки-гусары и дрилы перевозились из Сочи в частный зоопарк в Москву. Но возникли проблемы с документами, и на время восстановления законности животных поместили в ростовский зоопарк.

Животные перевозились в клетках и переносках по одной-две особи в каждом отсеке.

О преступном российском синдикате, который занимается нелегальным вывозом обезьян из Африки для медицинских испытаний, рассказал оперативник одного серьезного ведомства, специально прилетевший в Ростов-на-Дону, пишет 1Rnd.ru.

Согласно изданию, мартышек из Африки перевезли в Армению, откуда переправили в РФ.В микроавтобусе в Ростове-на-Дону были найдены остатки документов, подтверждающие перевозку обезьян из Армении.

Как только СМИ Ростова опубликовали информацию, полученную от Южной оперативной таможни, в донскую столицу вылетел представитель ведомства, заинтересованного в поимке и наказании виновника или виновников.

«В течение двух лет документы по вакцине полиомиелита фальсифицируются и вакцина не проверяется. Это мы сейчас пытаемся доказать. Животные, в том числе и задержанные под Ростовом, используются для тестирования. Создается партия вакцины, чтобы ее запустить в продажу ( и не только на территории РФ), ее нужно протестировать», - пояснил собеседник издания.

В апреле 2015 года Федеральное государственное бюджетное учреждение «Институт полиомиелита и вирусного энцефалита им. Чумакова» объявил открытый конкурс на приобретение лабораторных животных для проведения контроля за качеством иммунобиологических препаратов. Сумма контракта тогда составила 80 948 250 рублей, которые были предусмотрены на покупку 189 обезьян. Ученым требовалось 159 зеленых африканских мартышек в возрасте 2-4 года и 30 длиннохвостых макак в возрасте 2-3 года. Заявку подал один участник, он же и выиграл тендер. Это некий предприниматель Эдуард Хачатурян ( ИП Хачатурян).