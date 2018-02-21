Второй армянский боксер преодолел 1-й этап турнира «Странджа-2018»
21 февраля 2018 - 17:36 AMT
PanARMENIAN.Net - На продолжающемся в Софии международном турнире по боксу «Странджа» 20 февраля на ринг вышли два представителя Армении.
Гурген Оганесян (+91 кг) победил боксера из Болгарии, а Жирайр Саркисян (56 кг) уступил представителю Испании, сообщает пресс-служба НОКА.
Ранее в стартовом бою победу праздновал Ваге Бадалян (52 кг).
21 февраля свои первые бои на соревновании проведут Грайр Шахвердян (60 кг), Гурген Мадоян (69 кг) и Амбарцум Акопян (75 кг). Артур Оганесян (49 кг) начнет выступление 22 февраля.
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