Документ о реализации приоритетов партнерства Армения-ЕС подписан
21 февраля 2018 - 18:50 AMT
PanARMENIAN.Net - Находящийся с рабочим визитом в Брюсселе министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян 21 февраля встретился с высоким представителем ЕС по иностранным делам и безопасности, вице-председателем Европейской комиссии Федерикой Могерини.
В ходе встречи были подробно обсуждены вопросы, касающиеся сотрудничества Армения-ЕС, участия Армении в различных проектах ЕС. Налбандян и Могерини также подписали Документ о реализации приоритетов партнерства Армения-ЕС, в который включены четыре основных сферы сотрудничества:институциональное укрепление и эффективное управление, экономическое развитие и рыночные возможности, энергоэффективность, окружающая среда и климат, а также консолидация и контакты между людьми.Ожидается, что до 2020 года ЕС выделит Армении €160 млн.
Эдвард Налбандян и Федерика Могерини также выразили удовлетворение высоким уровнем регулярных контактов Армения-ЕС. Собеседники коснулись реализации ряда положений документа после того, как Армения ратифицирует Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве между Республикой Армения и Европейским союзом. Стороны затронули вопросы, связанные с подготовкой первого заседания Совета партнерства.
Налбандян представил Могерини совместные усилия Армении и стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, направленные на исключительно мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта.
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