В новом реалити-шоу от Netflix участников будут склонять к убийству (видео)
22 февраля 2018 - 11:33 AMT
PanARMENIAN.Net - Netflix анонсировал реалити-шоу Push («Толчок»), суть которого сводится к тому, что главным героям нужно якобы убить человека. Участникам не будут говорить, что они стали частью шоу.
Настоящих убийств в шоу не будет: в проекте задействованы около 70 актеров, которые смоделируют историю для героя. Персонажи намеренно окажут на ничего не подозревающего участника психологическое давление, чтобы он, например, столкнул пожилого человека с крыши здания, пишет TJ.
«Толчок» создают совместно с Дерреном Брауном — известным английским фокусником и гипнотизером, а также автором нескольких книг о психологических опытах. Как отметил Браун, он хотел «создать у героя впечатление, что у него есть только один выход из ситуации — совершить убийство».
Проект позиционируется как социологический эксперимент. Его цель — выяснить, будут ли люди совершать ужасные вещи, если все вокруг говорят им, что другого выбора нет. В отличие от большинства реалити-шоу, в «Толчке» участники не будут знать, что все, что происходит с ними — нереально.
В 60-х годах прошлого века ученые уже проводили эксперименты с похожими целями. Тогда психолог Стэнли Милгрэм из Йельского Университета набрал группу испытуемых-мужчин из разных социальных слоев, чтобы они помогали ему провести выдуманное исследование влияния боли на память. Его суть сводилась к тому, что один из участников — актер, который должен «запоминать» слова, а другой — испытуемый, наказывающий его ударами тока в случае ошибки. То, с какой мощностью бить, указывал ученый, который находился рядом с испытуемым.
После третьей ошибки он говорил участнику постоянно использовать максимальный ток в 450 вольт, что могло «убить» другого участника эксперимента. Опыт показал, что две трети людей были готовы «убить» человека, только потому что так сказал доктор в белом халате. Участников эксперимента не останавливали даже стуки в стенку и другие сигналы того, что что-то идет не так. Милгрэм пришел к выводу, что даже дружелюбные люди могут делать ужасные вещи из-за авторитетов.
Идея «Толчка» похожа на фильм «Игра» Дэвида Финчера. По сюжету картины, главного героя постепенно пытаются склонить к совершению ужасных поступков, «разрушая» его жизнь.
Однако авторы «Толчка» пошли дальше Милгрэма: участникам реалити-шоу скажут, что они попадут в тюрьму, если не убьют человека. Проект станет доступен на Netflix 27 февраля.
Самое значимое
«Необходимые средства выделяются и будут выделяться. В том числе выделяются необходимые средства для закупки нового современного оружия»,- сказал он
Реальный уровень безработицы в Азербайджане, по подсчетам независимых экспертов, не 5%, как утверждает Государственная служба занятости, а около 14-15%
Президент добавил, что российские военные блестяще выполнили свою задачу, проявили мужество, героизм и профессионализм и возвращаются к своим близким с победой
По последним данным, в результате землетрясения погибли 445 человек, около 7,1 тысячи получили ранения
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
Парламент Нидерландов признал Геноцид армян Парламентарии Нидерландов также решили, что член кабинета министров 24 апреля 2018 года, а затем каждые пять лет будет присутствовать на памятных мероприятиях в Ереване.
Де Ваал: Эскалация в Карабахе заставит РФ попытаться принудить армян и азербайджанцев к урегулированию Еще один раунд боевых действий заставит Москву и ее западных партнеров попытаться принудить армян и азербайджанцев к урегулированию
5 армянских боксеров вышли в четвертьфинал турнира «Странджа» В третий день соревнований Грайр Шахвердян (60 кг) взял верх над азербайджанцем, Гурген Мадоян (69 кг) победил представителя Болгарии, а Амбарцум Акопян (75 кг) проиграл бразильскому спортсмену
Минобороны РА: Поведение Баку никак не способствует мирному урегулированию карабахского вопроса Саркисян и Клаар указали на важность надлежащей реакции международного сообщества на подобные заявления