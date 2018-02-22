В новом реалити-шоу от Netflix участников будут склонять к убийству

PanARMENIAN.Net - Netflix анонсировал реалити-шоу Push («Толчок»), суть которого сводится к тому, что главным героям нужно якобы убить человека. Участникам не будут говорить, что они стали частью шоу.

Настоящих убийств в шоу не будет: в проекте задействованы около 70 актеров, которые смоделируют историю для героя. Персонажи намеренно окажут на ничего не подозревающего участника психологическое давление, чтобы он, например, столкнул пожилого человека с крыши здания, пишет TJ.

«Толчок» создают совместно с Дерреном Брауном — известным английским фокусником и гипнотизером, а также автором нескольких книг о психологических опытах. Как отметил Браун, он хотел «создать у героя впечатление, что у него есть только один выход из ситуации — совершить убийство».

Проект позиционируется как социологический эксперимент. Его цель — выяснить, будут ли люди совершать ужасные вещи, если все вокруг говорят им, что другого выбора нет. В отличие от большинства реалити-шоу, в «Толчке» участники не будут знать, что все, что происходит с ними — нереально.

В 60-х годах прошлого века ученые уже проводили эксперименты с похожими целями. Тогда психолог Стэнли Милгрэм из Йельского Университета набрал группу испытуемых-мужчин из разных социальных слоев, чтобы они помогали ему провести выдуманное исследование влияния боли на память. Его суть сводилась к тому, что один из участников — актер, который должен «запоминать» слова, а другой — испытуемый, наказывающий его ударами тока в случае ошибки. То, с какой мощностью бить, указывал ученый, который находился рядом с испытуемым.

После третьей ошибки он говорил участнику постоянно использовать максимальный ток в 450 вольт, что могло «убить» другого участника эксперимента. Опыт показал, что две трети людей были готовы «убить» человека, только потому что так сказал доктор в белом халате. Участников эксперимента не останавливали даже стуки в стенку и другие сигналы того, что что-то идет не так. Милгрэм пришел к выводу, что даже дружелюбные люди могут делать ужасные вещи из-за авторитетов.

Идея «Толчка» похожа на фильм «Игра» Дэвида Финчера. По сюжету картины, главного героя постепенно пытаются склонить к совершению ужасных поступков, «разрушая» его жизнь.

Однако авторы «Толчка» пошли дальше Милгрэма: участникам реалити-шоу скажут, что они попадут в тюрьму, если не убьют человека. Проект станет доступен на Netflix 27 февраля.