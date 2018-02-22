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Трамп предложил вооружить американских учителей

Трамп предложил вооружить американских учителей
22 февраля 2018 - 12:24 AMT

PanARMENIAN.Net - После массового убийства в школе во Флориде президент США Дональд Трамп предложил начать процесс вооружения учителей. С этой инициативой Трамп выступил в Белом доме 21 февраля во время встречи со свидетелями преступления.

Помимо этого, Трамп обещал ужесточить контроль за приобретающими оружие. Во встрече в Белом доме также принимал участие отец одной из застреленных учениц.

Трамп заявил, что перед ведомствами будет поставлена задача в дальнейшем «быть очень строгими при проверке личных данных» покупателей оружия. Прежде всего, во внимание будет приниматься психическое здоровье клиентов, пишет Deutsche Welle.

Президент США выдвинул предложение, чтобы некоторые учителя смогли пройти тренинги по владению оружием. Это, по мнению Трампа, нужно для того, чтобы сотрудники школ были в состоянии дать отпор возможным преступникам. Он заявил, что у него самого и у других членов правительства «много идей» о возможных действиях в ответ на преступление во Флориде, и сейчас необходимо выбрать лучшие из них.

В результате стрельбы в средней школе в городе Паркленд на юге Флориды 14 февраля погибли не менее 17 человек. Стрелявший был задержан полицией. СМИ называют его имя - Николас Круз, ему 19 лет. После теракта стало известно, что еще в начале января неизвестный мужчина позвонил в ФБР, рассказав о странных сообщениях Круза в соцсетях и его планах устроить бойню в школе. Звонивший также предупредил, что у подростка есть огнестрельное оружие. Кроме того, мать Круза несколько раз вызывала полицию из-за агрессивного поведения сына. Однако, несмотря на это, правоохранители не приняли никаких мер.

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Deutsche Welle: Трамп предложил вооружить учителей в США
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