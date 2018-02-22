Портреты разведчиков Геворка и Гоар Вартанян представлены на выставке в РФ
22 февраля 2018 - 12:44 AMT
PanARMENIAN.Net - Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин открыл выставку «Золотые страницы истории российской внешней разведки», представляющую собой галерею художественных портретов выдающихся отечественных разведчиков, выполненных с помощью современных технологий обработки полиграфического золота.
На выставке в числе прочих представлены также портреты Героев Советского Союза армянского происхождения Геворка и Гоар Вартанян.
На данный момент экспозиция насчитывает в общей сложности 29 работ. В ней представлены также портреты Героя Советского Союза Николая Кузнецова, Героя России Алексея Козлова, а также других выдающихся разведчиков — Павла Фитина, Исхака Ахмерова, Александра Феклисова, Кима Филби, Джорджа Блейка, Юрия Дроздова, Дмитрия Быстролетова, Алексея Ботяна и других, пишет РИА Новости.
Нарышкин презентовал также новый сборник о выдающихся разведчиках «Легендарные разведчики-2», вышедший в серии «Жизнь замечательных людей» издательства «Молодая гвардия». Автором книги стал заместитель главного редактора «Российской газеты», дважды лауреат премии СВР Николай Долгополов.
На презентации присутствовали родственники и коллеги героев нового сборника, бывшие руководители и ветераны СВР.
Ранее выдающуюся разведчицу Гоар Вартанян в очередной раз наградили. Приказ о награждении директор СНБ Армении, генерал-майор Георгий Кутоян подписал еще в марте 2017 года.
Вместе со своим мужем, Героем Советского Союза Геворком Вартаняном Гоар Левоновна проходила сложный и смелый путь служения отечеству. Она кавалер ордена Красного Знамени, Отечественной войны II степени, Дружбы Народов и многих других наград.
Самое значимое
Ожидается, что признание Геноцида армян приведет к ухудшению отношений между Нидерландами и Турцией
На традиционном ежегодном банкете Координационного совета армянских организаций Франции присутствовали депутат турецкого меджлиса Каро Пайлан, мэр Парижа Анн Идальго
Видео снято на литейном производстве в Армении, на нем видно, как мужчина несколько раз шлепает ладонью по струе жидкого металла, которая стекает по желобу
В топ-3 рейтинга вошел президент и основатель группы компаний «Ташир» Самвел Карапетян
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
5 армянских боксеров вышли в четвертьфинал турнира «Странджа» В третий день соревнований Грайр Шахвердян (60 кг) взял верх над азербайджанцем, Гурген Мадоян (69 кг) победил представителя Болгарии, а Амбарцум Акопян (75 кг) проиграл бразильскому спортсмену
Иранские туристы теряют интерес к Азербайджану: Их число в 2018 году сократилось на 40% Однако, по результатам спроса на резервацию отелей, заказов билетов и прочее, в Баку в марте 2018 года количество иранских туристов едва составит 50 - 60% от прошлогоднего уровня
Минобороны РА: Поведение Баку никак не способствует мирному урегулированию карабахского вопроса Саркисян и Клаар указали на важность надлежащей реакции международного сообщества на подобные заявления
Курдские отряды самообороны передали ряд районов Алеппо под контроль армии Сирии В частности, курдские формирования передали армии ранее контролируемые ими районы аль-Халяк, Баидин, аш-Шафиф и Шейх Хидр