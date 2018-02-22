Портреты разведчиков Геворка и Гоар Вартанян представлены на выставке в РФ

PanARMENIAN.Net - Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин открыл выставку «Золотые страницы истории российской внешней разведки», представляющую собой галерею художественных портретов выдающихся отечественных разведчиков, выполненных с помощью современных технологий обработки полиграфического золота.

На выставке в числе прочих представлены также портреты Героев Советского Союза армянского происхождения Геворка и Гоар Вартанян.

На данный момент экспозиция насчитывает в общей сложности 29 работ. В ней представлены также портреты Героя Советского Союза Николая Кузнецова, Героя России Алексея Козлова, а также других выдающихся разведчиков — Павла Фитина, Исхака Ахмерова, Александра Феклисова, Кима Филби, Джорджа Блейка, Юрия Дроздова, Дмитрия Быстролетова, Алексея Ботяна и других, пишет РИА Новости.

Нарышкин презентовал также новый сборник о выдающихся разведчиках «Легендарные разведчики-2», вышедший в серии «Жизнь замечательных людей» издательства «Молодая гвардия». Автором книги стал заместитель главного редактора «Российской газеты», дважды лауреат премии СВР Николай Долгополов.

На презентации присутствовали родственники и коллеги героев нового сборника, бывшие руководители и ветераны СВР.

Ранее выдающуюся разведчицу Гоар Вартанян в очередной раз наградили. Приказ о награждении директор СНБ Армении, генерал-майор Георгий Кутоян подписал еще в марте 2017 года.

Вместе со своим мужем, Героем Советского Союза Геворком Вартаняном Гоар Левоновна проходила сложный и смелый путь служения отечеству. Она кавалер ордена Красного Знамени, Отечественной войны II степени, Дружбы Народов и многих других наград.