Налбандян: Турция упустила исторический шанс примирения с Арменией

PanARMENIAN.Net - Турция упустила исторический шанс примирения с Арменией. Об этом заявил 21 февраля министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян, выступая с речью в комитете по иностранным делам Европейского парламента.

Он отметил, что почти через 30 лет после падения Берлинской стены Турция продолжает держать свои границы с Арменией закрытыми.

«Когда Президент Армении Серж Саргсян десять лет назад принял свою должность, он инициировал процесс нормализации отношений между Арменией и Турцией без каких-либо предусловий. Турция согласилась продвигаться на этой основе, и через год с этой целью Армения и Турция в Цюрихе подписали два протокола. Однако сразу после подписания Турция отступила от соглашений. Она не только воздержалась от ратификации протоколов, Анкара вернулась к языку предусловий, которые использовала до начала процесса».- заявил Налбандян.

По его словам, Турция попыталась связать процесс нормализации армяно-турецких отношений с урегулированием нагорно-карабахского конфликта на основе необоснованных претензий азербайджанской стороны: «Любые попытки Турции вмешаться в карабахский процесс или связать нормализацию отношений с переговорами по нагорно-карабахскому конфликту наносят вред обоим процессам. Это позиция, которую международное сообщество неоднократно подчеркивало».

Говоря об отказе признания Турцией Геноцида армян, Налбандян заявил, чтоАрмения никогда не поставит под сомнение факт Геноцида армян или важность его международного признания: «Армения не требовала признания Турцией Геноцида как предпосылки для нормализации отношений. Как это ни парадоксально, сама Турция, которая на протяжении 100 лет постоянно отрицала Геноцид, попыталась манипулировать этим вопросом, используя его в качестве еще одного предварительного условия».

«Процесс нормализации отношений с Турцией мог бы создать новые возможности как для наших стран, так и для региона в целом. Армения приложила все усилия, чтобы добиться успеха. Турция упустила исторический шанс примирения. Армения не прибегает к языку предусловий, но в равной степени мы никогда не примем предусловий, выдвинутых кем-либо. Как сказал Президент Саргсян в своем выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности «Мы не можем вечно ждать ответа Турции»,- подчеркнул министр иностранных дел Армении.

Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, президент РА Серж Саргсян напомнил, что почти тридцать лет спустя Турция продолжает держать закрытой границу с Арменией. «Могу с уверенностью сказать, что Армения сделала все для преодоления этой ситуации. Стартовавший по моей инициативе процесс урегулирования отношений между Арменией и Турцией мог создать новые возможности как для наших двух стран, так и для всего региона. Тем не менее, подписанные в 2009 году между Арменией и Турцией протоколы так и остались на бумаге. Турция не только не ратифицировала их, но и выдвинула не имеющие ничего общего с протоколами предварительные условия. Это было ни чем иным, чем провал исторической возможности. Мешает ли Азербайджан Турции в вопросе установления отношений с Арменией, как нас многие пытаются убедить. Нет. Основное препятствие - отсутствие политической воли у лидеров Турции», - сказал Саргсян.